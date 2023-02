Zelensky a Bruxelles | Metsola | Fornire all' Ucraina i caccia per vincere | Scontro tra Meloni e Macron sulla visita a Parigi

...36 Meloni: "Sostegno a 360 gradi a Kiev, Italia protagonista" 10:27 Scholz: "Asegnale di sostegno e unità all'Ucraina" 10:20 Ursula von der Leyen dà il benvenuto a10:.... Un lungo applauso ha accolto " e poi salutato " il presidente ucraino Volodymirin aula adove ha parlato per fare il punto del conflitto con la Russia e per chiedere ulteriore assistenza non solo finanziaria ma soprattutto militare, oltre all'impegno per l'...

Ucraina-Russia, Zelensky a Bruxelles: summit su economia e migrazioni Adnkronos

L'Europarlamento libera la plenaria per Zelensky: in giornata l'annuncio ufficiale della visita a Bruxelles La Stampa

L'Ucraina vincerà ed entrerà nell'Unione europea, il discorso di Zelensky a Bruxelles Fanpage.it

Meloni arriva a Bruxelles e attacca Macron: «Inopportuno invitare Zelensky a Parigi». La replica: «Sceglie il presidente ... Open

Meloni attacca Macron: “Inopportuno il suo invito a Zelensky” Il Fatto Quotidiano

(Agenzia Vista) Parigi 8 febbraio 2023 Il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si è recato a Parigi per una visita ufficiale in Francia ...Giorgia Meloni non è stata coinvolta negli incontri tra Zelensky, Scholz e Macron. Un'ulteriore conferma della scarsa credibilità a livello europeo della presidente del Consiglio, secondo Benedetto De ...