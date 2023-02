Zelensky a Bruxelles “Kiev vincerà | sono qui per difendere la nostra casa e i nostri valori”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “La vittoria dell’Ucraina deve diventare realtà, è un imperativo”. Così il presidente ucraino, Volodymyr, nel corso del suo intervento all’Eurocamera. E’ stato più volte interrotto dagli applausi e dalle standing ovation degli europarlamentari. Nel suo discorso, ha evidenziato come l’aspirazione disia entrare in un’Europa “moderna e pacifica”. Poi, spiegando come i suoi uomini in Ucraina stiano difendendo anche “lo stile di vita europeo, le regole di vita europee e lo stato di diritto”, ha affermato: “Questa è laEuropa, questele nostre regole, questo è il nostro stile di vita. E per l’Ucraina è la via verso”.: “Grazie per forniture vitali di armi. Senza di voi…” E’ venuto poi il tempo dei ...