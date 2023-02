Zaratti Avs | ' Il governo apra ai corridoi umanitari in Siria | riscatti il suo onore'

(Di giovedì 9 febbraio 2023) "IlMeloni provi a riscattare l', se possibile dopo le norme anti - Ong, accettando il nostro ordine del giorno che chiede, come già è stato fatto con i profughi ...

È quanto afferma il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto, primo firmatario dell'ordine del giorno. "Il decreto di cui si chiede ...E' quanto afferma il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto, primo firmatario dell'ordine del giorno.

Terremoto: Zaratti (Avs), ‘si aprano corridoi umanitari’ Il Sannio Quotidiano

Elezioni - Zaratti (AVS): garantire il voto ai fuori sede ... RomaDailyNews

Migranti: Zaratti (Avs), 'motovedette No, taxi per scafisti' - sardiniapost SardiniaPost

Casa: Zaratti (Avs), 'su riconversione energetica allarme pretestuoso' OlbiaNotizie

Sanità: Zaratti (Avs), 'rischio crac, fermare autonomia differenziata ... SardiniaPost

Zaratti (Avs): "Il nostro ordine del giorno chiede corridoi umanitari, per dare sollievo e aiuti a quanti vogliano restare nelle aree terremotate di Turchia e Siria oppure raggiungere porti e posti pi ...Roma, 9 feb. – (Adnkronos) – “Provi il Governo a riscattare l’onore, se possibile dopo le norme anti-Ong, accettando il nostro Ordine del giorno che chiede corridoi umanitari, come già è stato fatto c ...