Zaniolo | l'addio genera indifferenza | solo due giocatori hanno messo like

Il casoha portato un danno in primis proprio al lavoro dell'allenatore che si ritrova un uomo in meno in rosa e il mercato chiuso. Le scelte fatte da Mou finora sono state tutte azzeccate: ...Lo ha scritto Nicolòsui social in un post d'alla Roma . "Questo viaggio è fatto di emozioni uniche che custodirò per sempre, come quel 25 maggio dell'anno scorso, quel gol, quella ...

Roma, UFFICIALE l'addio di Zaniolo: ha firmato col Galatasaray, tutte le cifre. E provoca Mou con una FOTO Calciomercato.com

Zaniolo, addio senza rimpianti: la Roma guarda avanti ForzaRoma.info

Zaniolo e il messaggio d’addio che prende in giro Mourinho: oggi le visite col Galatasaray Corriere della Sera

UFFICIALE - Roma, addio a Zaniolo: passa a titolo definitivo al Galatasaray Tutto Napoli

Addio Zaniolo, titoli di coda. Ora c'è il Gala, oggi la firma Il Romanista

Il neo calciatore del Galatasaray, dopo lo strappo dal club giallorosso, gli dedica parole importanti: "Mi hai fatto crescere. Ho onorato sempre la Storia che rappresenti". Il contrasto con il messagg ...Zaniolo è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Galatasaray, ma la sua separazione dalla Roma continua a far discutere.