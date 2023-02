Zaniolo al Galatasary | lo stipendio del calciatore

... aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ufficiale il trasferimento dial Galatasaray: il comunicato della Roma La Roma ha ufficializzato la cessione di Nicolò, che ...Nicolòè arrivato in Turchia e ora punta a dimenticare l'ultimo mese e scendere in campo con il Galatasaray Nicolòè arrivato in Turchia e ora punta a dimenticare l'ultimo mese e scendere in campo con il Galatasaray. Il classe '99 ha firmato un contratto fino al 2027 a 3.5 milioni a stagione, ...

Zaniolo-Galatasaray: alla Roma 16,5 milioni più 13 di bonus. Per Nicolò 3,5 a stagione sino al 2027 La Gazzetta dello Sport

Roma, UFFICIALE l'addio di Zaniolo: ha firmato col Galatasaray, tutte le cifre. E provoca Mou con una FOTO Calciomercato.com

Zaniolo scaricato dalla Roma con un messaggio gelido: non è stato un saluto normale Sport Fanpage

UFFICIALE - Roma, Zaniolo ceduto al Galatasaray: il comunicato Fantacalcio ®

Le cifre ufficiali del trasferimento di Zaniolo al Galatasaray Voce Giallo Rossa

Ci sono un po’ di considerazioni da fare a proposito della cessione di Zaniolo al Galatasaray, in quanto l’affare per forza di cose condiziona ed ha condizionato anche i movimenti in entrata per il cl ...Si chiude il caso Nicolò Zaniolo con la cessione al Galatasaray. Una vendita che porterà nelle casse della Roma 16,5 milioni più bonus e l’opzione su Yusuf Demir e ...