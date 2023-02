Zamorano | «Napoli può vincere lo scudetto | meritato! L’Inter invece…»

Ivan, ex attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della corsa scudetto:sullo scudetto Tutte le news sul calciomercato e sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie... ha parlato in merito alla lotta scudetto in questo campionato di Serie A Ivan, ex ... L'Inter deve pensare che mancano tantissime partite, però se ilgioca così è difficile ...

Zamorano gufa il Napoli: “I miracoli esistono. Gli azzurri possono perdere punti” napolipiu.com

L'ex Inter Zamorano: "Scudetto I miracoli esistono, magari il Napoli qualche gara può perderla" Tutto Napoli

Zamorano ci crede: “Scudetto L’Inter può recuperare il Napoli, i miracoli esistono” CalcioNapoli1926.it

Inter, senti Zamorano: "Lo scudetto Io credo ai miracoli..." - Sport ... IL GIORNO

Zamorano: «Derby serata magica. Scudetto Serve un miracolo, ma possiamo farlo» Inter News 24

Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei nerazzurri: "Scudetto Nel calcio nulla è assicurato, sono sempre ...L'ex attaccante nerazzurro Ivan Zamorano dà ancora delle chance all'Inter di Simone Inzaghi nella corsa scudetto contro il Napoli ...