You 4 | la recensione della quarta stagione della serie Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La: You 4, 2023. Creata da: Greg Berlanti, Sera Gamble. Cast: Penn Badgley, Tati Gabrielle, Lukas Gage, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Ed Speleers. Genere: Thriller. Durata: 50 minuti ca./5 episodi. Dove l’abbiamo visto: In anteprima in lingua originale su. Trama: Joe Goldberg è tornato ma questa volta in un’ambientazione e con uno stato d’animo diversi. Dopo gli eventi che lo hanno portato a condurre una vita normale con la moglie Love e il figlio in una tranquilla cittadina di provincia, decide di mandare tutto in fumo. E non solo da un punto di vista simbolico. Così, dopo aver ucciso Love, essersi tagliato due dita di un piede per far credere di essere morto anche lui, dà fuoco alla loro casa. Unica possibilità per ricominciare, fuggire dagli Stati Uniti in direzione Europa. Ad accoglierlo per una vita nuova è ...