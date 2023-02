Xiaomi 13 e 13 Pro | fissata la data per il lancio globale | ecco quando

(Di giovedì 9 febbraio 2023) I nuovi13 e 13 Pro, il cui debutto è avvenuto in Cina lo scorso mese di dicembre, sono pronti ad esordire anche sul mercato Global il prossimo 26 febbraio, in occasione del Mobile World Congress 2023 (MWC) di Barcellona. L’attesa, dunque, è tutta rivolta all’evento che sarà trasmesso in diretta streaming sul sito Web ufficiale die sugli account dei social media. Vediamo insieme quali sono le principali caratteristiche e specifiche tecniche dei flagship dell’OEM cinese. Per quanto concerne la versione, sappiamo che lo13 Pro presenta sotto la scocca il potente processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, fornito con un massimo di 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Il device sfrutta l’interfaccia MIUI 14 basata sul recente sistema operativo Android 13 e sfoggia un display ...

...00 - invece di 59,00 sconto 17% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire bbb12t- 8 GB 256 GB - Blu chiaro In offerta a 579,89 - invece di 579,89 sconto 0% - fino a ...Il migliorper foto senza 5G Redmi Note 10, compralo al miglior prezzo da Amazon Marketplace a 197 euro . 6 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo VIA Notizie Relazionate Economia ...

Xiaomi 13 Ultra e OPPO Find X6 Pro: sfida a colpi di zoom 120x GizChina.it

Migliori offerte del giorno: AirPods Pro 2, Xiaomi 12T Pro, iPad Pro M2 e tanto altro HDblog

Xiaomi 12T Pro 8/256GB in offerta su Amazon e eBay: prima volta sotto i 600€ HDblog

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: lo sconto su eBay è da FAVOLA Webnews.it

Xiaomi 12T Pro torna in sconto al miglior prezzo su Amazon: il flagship imperdibile! GizChina.it

Xiaomi is all set to launch its new device in India next week. The smartphone maker has confirmed that it will launch the Xiaomi TV Stick 4K in India on February 14. The company introduced its first ...Fidatevi del suo filtro a triplo strato per un’aria pulita: vivrete meglio in un istante! 199,99€159,99€ Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Un regalo di San Valentino che significa libertà di muoversi: il ...