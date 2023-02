WWE | Gigi Dolin potrebbe restare off-screen per un po’ per vendere l’attacco subìto

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Durante l’ultima puntata di NXT le Toxic Attraction si sono ufficialmente separate. Infatti durante il Ding Dong, Hello lo show di Bayley, Jacy Jayne ha attaccato con un superkickper poi scagliarla violentemente contro la porta che faceva da scenografia sul ring. Infortunio sfiorato, manon si vedrà per un po’ Dopoha riportato qualche ferita e questo è dovuto proprio all’impatto contro la porta che è andata peggio del previsto. Secondo il Wrestling Observer, in via precauzionale, sono stati fatti dei controlli allae fortunatamente non ha riportato nessun infortunio. Comunquestare lontana dalle scene per qualche settimana permeglio ...

...disparità numerica la giovanissima Roxanne Perez è riuscita a mantenere il titolo sconfiggendo... Dove vedere NXT Vengeance Day L'evento è come sempre visibile in esclusiva sulNetwork . Le ...La card di NXT vengeance Day Triple Threat Match for the NXT Women's Championship: Roxanne Perez (C) vsDolin vs Jacy Jayne Dopo la dipartita di Mandy Rose dallaJacy Jane eDolin hanno ...

Gigi Dolin potrebbe assentarsi da NXT per qualche settimana The Shield Of Wrestling

WWE: Jacy Jayne reagisce al tradimento effettuato ai danni di Gigi Dolin Spazio Wrestling

WWE: Tra le due Toxic Attraction trionfa Roxanne Perez, Gigi Dolin e Jacy Jayne sconfitte Zona Wrestling

WWE NXT REPORT 08/02/2023 - TOXIC EXPLOSION Tuttowrestling

La card di WWE NXT Vengeance Day, match nella gabbia per il titolo Tom's Hardware Italia

but it is the right one and will only serve to provide WWE with the marquee babyface it has chased since the end of John Cena's full-time days. If you watched the closing moments of Tuesday's NXT, ...The legendary star, best known to WWE fans as The Big Show before joining rival promotion AEW a year ago, has only wrestled a handful of times for Tony Khan’s company before he was forced to deal with ...