WWE 2K23 | Annunciati diversi atleti di NXT | in arrivo il più grosso roster di sempre?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 febbraio 2023) WWEvedrà la luce il prossimo 17 marzo ma i fan non stanno più nella pelle. Il nuovo capitolo annuale dedicato alla promotion di Stamford, che avrà in copertina John Cena, vedrà moltissime star del passato e del presente all’interno del gioco. L’account ufficiale Twitter del videogame sta piano piano annunciando tutte le superstar presenti, compresimembri deldi NXT, ultimi confermati ad oggi. NXT is reppin’ in a big way in #WWE! Nikkita Lyons Cora Jade Roxanne Perez Carmelo Hayes Bron Breakker Grayson WallerWho are you most hyped about? Pre-order today! pic.twitter.com/BxEHnFL3ph— #WWE(@WWEgames) February 8, 2023 Ildi NXT (questa è solo la prima parte) sarà composto ovviamente dai campioni, Roxanne Perez e Bron Breakker, da Cora ...