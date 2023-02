Wta Linz 2023 | Giorgi si fa rimontare da Tauson | esce al secondo turno tra i rimpianti

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Camilatra ialdel torneo Wta di. Un’eliminazione davvero bruciante questa per la marchigiana, che come di consueto alterna momenti di grande tennis a passaggi a vuoto inspiegabili, proprio come quello che mentre era avanti di un set e di un break, le costa il ribaltone per mano di Clara, che non molla e alza il suo livello battendo l’azzurra per 1-6 6-3 6-4. Si parte con la marchigiana al servizio ed è suo il primo quindici. A trenta l’azzurra porta a casa il primo game, subito pimpantematiene botta al servizio. Dopo un game agevole chiuso a quindici, la danese capitola nel quarto gioco, in cui l’azzurra conquista il break ai vantaggi. Con ...

