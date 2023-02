WTA Linz 2023 | Camila Giorgi cede in tre set a Clara Tauson negli ottavi di finale

(Di giovedì 9 febbraio 2023) E’ finita aglidil’avventura dinel WTA250 di. Sul veloce indoor la marchigiana (n.73 del ranking) si è dovuta arrendere alla danese Claura(n.141 del mondo) sul punteggio di 1-6 6-3 6-4 in 2 ore e 3 minuti di partita. Un match molto intenso nel quale dal secondo set in avanti la danese ha cambiato marcia, esibendo un grande tennis difensivo e provocando gli errori dell’azzurra, spesso portata ad andare fuorigiri. E così, saràad approdare ai quarti didove affronterà la vincente della sfida tra la croata Petra Martic (n.34 del mondo) e la belga Alison Van Uytvanck (n.76 WTA). Nel primo set si assiste al soliloquio di. L’azzurra gioca con il pilota automatico e la serie di ...

