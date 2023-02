Wta Abu Dhabi 2023 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 10 febbraio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ecco il, glie l’didi10per il Wta 500 di Abu. Tempo di quarti di finale nel torneo in corso di svolgimento negli Emirati Arabi, con le prime due teste di serie ancora in corsa. E saranno proprio loro ad aprire la giornata, con Belinda Bencic impegnata come primo match contro Rogers e Daria Kasatkina che invece scenderà in campo a seguire contro la cinese Zheng. Di seguito l’dicompleto. TABELLONE PRINCIPALE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY CENTER COURT Dalle 12:00 – Rogers vs (2) Bencic a seguire – (1) Kasatkina vs Zheng a seguire – Pliskova o Rybakina vs Haddad Maia o Putintseva Non prima delle 16:00 – (4) Kudermetova vs (8) Samsonova ...

18, ha chiesto un MTO durante il quale ha ricevuto un trattamento alla schiena. Non riesce ... Il tabellone completo del WTA500 di Abu Dhabi Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile ... In ogni caso, come conseguenza, la campionessa tunisina non parteciperà neanche al 500 di Doha

Le emozioni nel circuito WTA non mancano mai. Subito dopo la conquista dell’Australian Open da parte di Aryna Sabalenka, l’azione si sposta a Linz e ad Abu Dhabi per due tornei prestigiosi con le ...La 2002 cinese guadagna tre posizioni nella classifica live e si avvicina al best ranking. Kudermetova ok su Mertens, Bencic fatica ma doma Kostyuk in due set. Anett perderà una decina di posizioni in ...