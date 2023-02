(Di giovedì 9 febbraio 2023) Presso la Sala del Cenacolo delladeila onlus Angels ha presentato ilartistico, culturale ed umanitarioin. L’insi è tenuto il 6 febbraio scorso, in occasione della Giornata Internazionalele Mutilazioni. Firmato dall’artista Benedetta Paravia e presentato a Venezia a dicembre scorso, il ricavato sarà impiegato per operare gratuitamente le vittime di infibulazione. in foto Allegra Caltagirone e Elsa Ceriin, il parterre dell’evento solidale A sostenere ilinc’erano Allegra Caltagirone, amica d’infanzia della Paravia, le socialité iraniane Sanaz Riavi e Afsoun Moradipour. Tra i presenti anche la ...

is. Quindi, avanti con Chiara Ferragni e il suo concetto di libertà, in un banale e lacrimevole monologo a sé stessa (for) in cui l'unica cosa in evidenza è il suo seno (for men); ...RESPECT AND(rispetto e amore), sono le parole che ripeteranno come un mantra, le 100 donne ... ZONTA international - Club of Sanremo, "Built a better world forand Girls"; DAPHNE' Sanremo - ...

Women in love contro le infibulazioni, il progetto alla Camera dei Deputati Velvet Mag

Presentato alla Sala del Cenacolo il progetto Women in love contro le mutilazioni femminili ilmessaggero.it

Mutilazioni genitali femminili: Roma, domani alla Camera ... Servizio Informazione Religiosa

The women i love ReWriters

Due appuntamenti imperdibili dedicati alle donne inaugurano ... Città di Verona

Pomeriggi di solidarietà. Presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati la onlus Angels ha presentato il progetto artistico, culturale ed umanitario "Women in Love", firmato dall’artista ...7 attrici del calibro di Eva Longoria per 7 episodi che compongono Tell it like a Woman, un film-inno alle donne contro la violenza di genere. La punta di diamante della colonna sonora è “Applause”, f ...