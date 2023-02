Windtre vicina alle popolazioni colpite dal violento terremoto

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 febbraio 2023 –alla popolazione di Turchia e Siria offrendo, ai propri clienti mobili, chiamate gratuite dirette su rete fissa e mobile, verso i due Paesi colpiti dal sisma, per permettere loro di essere in contatto con familiari e amici in questa situazione di emergenza. Le chiamate gratuite sono disponibili da oggi fino al 15 febbraio 2023, salvo proroghe. Fibraa 2,5 Gbps senza limiti in offerta

La classifica degli operatori mobili in Italiae Tim sono le due compagnie che comandano la ... La quota complessiva degli operatori virtuali è arrivata ad essereal 9% del totale. Tra ...... se il proprio operatore telefonico è TIM, Vodafone o, è possibile infatti inviare un SMS ... In ogni caso, considerata lascadenza, riportiamo già ora le limitazioni che entreranno in ...

WindTre, terremoto Turchia e Siria: chiamate gratuite verso questi 2 Paesi MondoMobileWeb.it

Innovazione e digitalizzazione urbana: siglato il protocollo d'intesa ... Comune di Fondi

Passa a Kena da Vodafone, Tim, Iliad e WindTre: le offerte di ... SOStariffe.it

Da oggi partono i rincari WINDTRE per alcune offerte mobile, ma potete rifiutare TuttoAndroid.net

Barometro nPerf 2022 rete fissa: Fastweb al primo posto anche in FTTH MondoMobileWeb.it

Uno dei tanti desideri avverati: un viaggio in Thailandia! Ecco come puoi ottenerlo gratis con WindTre cliccando un solo pulsante.Firmato il protocollo d’intesa tra WindTre e il Comune di Fondi per supportare la transizione della città verso il modello di smart city.