Vuelta a Murcia 2023 | Alessandro Covi cerca il bis Spagna | occhio ai francesi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Torna inil grande ciclismo: appuntamento sabato con laCiclista a la Región deCosta Cálida. Appuntamento tradizionale per l’inizio di stagione, con una startlist che in ogni caso presenta corridori di qualità, nonostante il periodo. Andiamo a scoprire la gara nel dettaglio con il percorso e i papabili favoriti. PERCORSO 194,7 chilometri di gara con partenza da San Javier ed arrivo in quel di Cartagena. Nella fase centrale il punto clou è l’Alto del Collado Bermejo: salita dedicata a Marco Pantani, di 17,4 chilometri al 5,4% di pendenza media. Scollinamento posto a 90 chilometri dall’arrivo. Lunga discesa e si va nella fase decisiva: l’Alto del Cadacero ad una ventina di chilometri dall’arrivo presenta 5,4 chilometri al 5,4%. Da lì discesa tortuosa e arrivo in leggera salita. FAVORITI L’Italia attende ...

