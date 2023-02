Volkswagen ID 3 - Tempo di restyling per l' elettrica | ecco come sarà

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Manca poco all'unveiling dellaID.3, che dovrebbe essere in agenda già nel corso delle prossime settimane. L'aggiornamento rispetto al modello odierno lanciato nell'ottobre del 2020, riguarda l'estetica e i contenuti. Se oggi si prova a navigare sul sito della Casa, e si vuole configurare la media a batteria, esiste una versione da stock, più altre quattro con consegna a fine 2023. Per queste ultime si viene avvertiti di quanto segue: A causa dell'attuale situazione di fornitura di semiconduttori e dell'attuale portafoglio ordini, prevediamo che non saremo in grado di consegnare le versioni pre-configurate di ID.3 prima del quarto trimestre del 2023. Secondo l'attuale pianificazione, in quel periodogià prodotto il modello successivo di ID.3. Di conseguenza, al momento della consegna, non ritirerete la vettura ...