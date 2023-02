«Voi avete aperto il concerto dei Rolling Stones ma io ho suonato prima dei Beatles»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Vecchie e nuove generazioni musicali insieme a Sanremo 2023. Che cos’hanno in comune Peppino Di Capri e Damiano David dei Maneskin? Il teatro dell’Ariston. Perché entrambi saranno gli ospiti della terza serata del Festival, in onda stasera 9 febbraio. Due generazione di musicisti che in attesa dell’esibizione si sono lasciati immortalare in una foto già diventata virale. (Ansa) Leggi anche › Sanremo 2023, Peppino di Capri e Gino Paoli ospiti il 9 e l’11 febbraio Peppino Di Capri e Damiano David «Volevo omaggiare i grandi della musica italiana»: così Amadeus ha annunciato la presenza di Peppino a Sanremo. «Sono onorato e gratificato», ha risposto lui. «Dopo i miei 15 Festival di Sanremo sarò al Teatro dell’Ariston come super ospite» ha aggiunto all’Ansa senza nascondere un pizzico ...