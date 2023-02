(Di giovedì 9 febbraio 2023) Alla Segafredo Arena è una mattanza per 30' e una passerella per 10'. Non inganni il risultato finale, labuca in casa l'esame per vedere i playoff, crollando anche sotto un - 37 mai visto a ...

... inizia balbettando tiri e possessi, subito è 6 - 13 esterno, ricuce Teodosic da tresi combina con Bako per accendere l'attacco bolognese. Lainfatti si rincuora, tocca a Beli uscire ...LaBologna perde malamente in casa contro il Barcellona per 75 - 92. Dopo la vittoria del match ... Il miglior marcatore dell'incontro è Nikola Mirotic,mette dentro 17 punti per regalare la ...

Virtus, che batosta: col Barcellona va sul -37, poi riduce i danni La Gazzetta dello Sport

Virtus Bologna-Barcellona in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming Sky Sport

EuroLega, 24ª giornata: Virtus, serata da incubo! Il Barça domina ... Basketinside

Eurolega, il Barcellona non fa sconti. Virtus Bologna travolta 92-75 QUOTIDIANO NAZIONALE

Vitali ci crede: «Con la Virtus non partiamo certo battuti» Gazzetta di Reggio

Alla Segafredo Arena finisce 75-92 un gara che gli spagnoli hanno dominato per i primi 30’ per poi mollare la presa. Mirotic miglior realizzatore con 17 punti ...Serata da dimenticare per la Virtus Bologna. Nella 24ma giornata dell’Eurolega 2022-2023 la squadra emiliana, priva di Semi Ojeleye e Isaia Cordinier, non riesce a reggere il ritmo del Barcellona e pe ...