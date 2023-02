Violento impatto auto furgone | un ferito grave trasportato in eliambulanza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Incidente a Minturno. Ancora un altro incidente nella giornata di oggi, questa volta verificatosi nel Comune di Minturno. Dopo quello segnalatovi a Tivoli, avvenuto proprio nel primo pomeriggio, dove un uomo è rimasto coinvolto in un capovolgimento di, ecco un altro sinistro che ha rischiato di tramutarsi in tragedia. La dinamica è precedente, e risale alla mattinata odierna, giovedì 9 febbraio 2023. Incidente mortale a Tor Bella Monaca, 5coinvolte: morto un ragazzo di 30 anni Incidente a Minturno, scontroAd impattare due veicoli, un furgoncino e una vettura. Le dinamiche che hanno portato all’incidente tra i due mezzi sono ancora in fase di accertamento e al momento è impossibile fare ipotesi sulle modalità. La cosa certa è che non deve essersi trattato di unlieve, ...