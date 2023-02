Il presidente della Liberia e grande ex giocatore del Milan, George, ha scatenato i tifosi rossoneri indossando una tuta della Juventus in un ...Vedere il loro ex idolo George, bomber implacabile in rossonero dal 1995 al 2000 (114 presenze e 46 gol), postare in una delle sue stories su Instagram unelettorale in cui indossa una ...

VIDEO / Weah “tradisce” il Milan Filmato elettorale con la tuta della Juve Golssip

George Weah “tradisce” il Milan: il video elettorale con la tuta della Juve Juvenews.eu

George Weah si ricandida a presidente della Liberia Calcio e Finanza

Pescara, il gol alla Holly e Benji di Merola e Rafia Corriere dello Sport

TC Top Gol 2022 - Ecco i 12 video finalisti Tuttocampo

Il video per la campagna elettorale di George Weah fa impazzire i tifosi del Milan: l'ex attaccante ha una tuta della Juve addosso!George Weah, ex attaccante, tra le altre, del Milan, ed attuale presidente della Liberia, si è reso protagonista di una "gaffe" che non ha certamente fatto piacere ai ...