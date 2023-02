VIDEO | Liv Morgan in tendenza sui social dopo il crudo promo di MJF

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Come ben sappiamo, l’attuale AEW World Champion MJF è uno, se non il migliore,man al mondo. Ieri notte a Dynamite ha mostrato, ancora una volta, le sue abilità parlando a ruota libera, senza vincoli. Il risultato undai toni forti e anche un po’ macabri, attraverso il quale ha voluto far capire a tutti e a Bryan Danielson in particolare, che tipo di uomo lui è. Nel suo discorso ha parlato della ragazza che è stata la sua crush negli anni del liceo e l’ha chiamata Liv. Ciò è bastato a scatenare i fan e facendo andare insuila WWE Superstar Liv. Le crude parole di MJF Non è passato inosservato, per usare un eufemismo, iltenuto da MJF ieri notte a Dynamite durante un segmento di backstage. Il campione AEW ha raccontato una storia ...

Nel cast ci sono Elli Muller Osborne,Mjones, Vidar Magnussen, Øyvind Brandtzag e Arthur ... Un altro motivo per guardare questo film cult Ha ispirato ildi Thriller di Michael Jackson! Si ...Nel 2008 recita conTyler nel thriller horror The Strangers e con Rachel Blanchard in Adoration ... Octonauts , Malcolm , Settimo Cielo e 90210 , Travis ha anche recitato in due celebri...

LIVE Sci alpino, SuperG femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Marta Bassina campionessa del mondo! Video e pagelle OA Sport

LIVE Sanremo 2023, prima serata in DIRETTA: Blanco fischiato, cosa è successo. Mengoni 1° in classifica, seconda Elodie OA Sport

Sanremo Pagelle Live: "Colapesce e Dimartino fanno ancora centro ... La Stampa

Catania, l’intitolazione di Largo Francesco Ventorino VIDEO Livesicilia.it

Queen, le prove segrete del Live Aid: i video inediti e i retroscena nella nuova puntata di The Greatest Live. Guardala qui Virgin Radio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PAGELLE LIVE IL PROGRAMMA E L’ORDINE DEI CANTANTI DI OGGI Il programma di Sanremo 2023 giorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici – Tutti i vincitori ...Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match contro la squadra di Ivan Juric. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa ...