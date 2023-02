VIDEO Dominik Paris cade nel superG dei Mondiali Spaccata in volo | poi si rialza

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Spavento perneldei2023 di sci alpino. L’altoatesino è infatti caduto sulla pista di Courchevel, mentre stava disputando una prova particolarmente interessante. L’altoatesino, sceso con il pettorale numero 6, ha commesso un errore a metà tracciato: ha anticipato troppo una curva verso destra e ha impattato in pieno contro una porta, è stato sbalzato in aria e si è reso protagonista di unain, finendo poi sulla neve con la pancia a terra e terminando la propria caduta nei pressi delle reti. L’azzurro è rimasto a terra per qualche istante, ma poi si è prontamenteto sulle proprie gambe. Fortunatamente si tratta solo di una botta alle natiche, come lo stessoha dichiarato ...