VIDEO Ciclismo su pista | Italia campione d’Europa nell’inseguimento a squadre | rivivi la finale con la GB

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La corsa verso le Olimpiadi di Parigi 2024 è iniziata per ilsucon gli Europei 2023, in corso a Grenchen, in Svizzera: il secondo oro per l’, ora in testa al medagliere, lo ha portato il quartetto maschile dell’inseguimento a. L’tornacon Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Manlio Moro: secondo titolo continentale per l’dopo quello del 2018. Battuta inla Gran Bretagna di Ethan Vernon, Oliver Wood, Charlie Tanfield e Dan Bigham. Il quartetto azzurro ha chiuso col tempo di 3:47.667, con un vantaggio di 1.133 sui britannici. Terzo gradino del podio occupato dal quartetto francese composto da Thomas Denis, Corentin Ermenault, Quentin Lafargue e Benjamin ...

Dopo cinque anni l'Italia riconquista il titolo europeo. Spettacolare medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati europei disu pista in corso a Grenchen in Svizzera. Il quartetto azzurro composto da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Manlio Moro si impone in finale sulla Gran Bretagna con il tempo di ...Simone Consonni si laurea Campione d'Europa disu pista nella specialità della corsa a punti e i suoi compagni lo festeggiano ai piedi del ...

La corsa verso le Olimpiadi di Parigi 2024 è iniziata per il ciclismo su pista con gli Europei 2023, in corso a Grenchen, in Svizzera: il primo titolo per l’Italia lo ha portato Simone Consonni, che s ...È medaglia d’argento per l’Italia per il quartetto dell’inseguimento femminile agli Europei 2023 di ciclismo su pista. Dopo la vittoria di questa mattina in semifinale contro la Francia, le azzurre Ma ...