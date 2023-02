Vicario “C’è una salvezza da conquistare” | poi la frase sul futuro

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Guglielmoparla in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, in cui analizza il campionato in corso con il suo Empoli, per poi aprire una piccola postilla sul suo, su cui non si scopre molto. Le voci su di un suo possibile trasferimento a giugno si fanno sempre più insistenti, viste le grandi prestazioni fornite nel corso della stagione, in cui ha sicuramente garantito al club toscano parte dei punti conquistati, aiutandolo notevolmente nella corsa. Risulta infatti il miglior portiere della Serie A, con una media voto pari a 6,57.Empoli calciomercatocriptico sul suo: “Penso all’Empoli, mi ha fatto migliorare come uomo” “Il mioè tutto da scrivere. Però adesso c’è una...