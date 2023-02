Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 febbraio 2023)9 FEBBRAIOORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA NETTUNENSE E VIA GENIO CIVILE DIREZIONE LATINA A POMEZIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA DI VERMICINO SI RALLENTA ALTEZZA VIA CASTELVETRANO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STATALE TIBURTINA ...