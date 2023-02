Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 febbraio 2023)9 FEBBRAIOORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO LAFIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE COLOMBO SULLA STRADA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR RIMANENDO SULLA VIA PONTINA IN SENSO CONTRARIO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA LA REGIONALE NETTUNENSE E VIA GENIO CIVILE IN VIA APPIA SI STA IN CODA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCHIO IN ...