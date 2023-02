Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 febbraio 2023)9 FEBBRAIOORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA TUSCOLANA E COLOMBO IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA 24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA DIRAMAZIONESUD PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA SAN CESAREO E LA DIRAMAZIONESUD DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STRADA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE EUR SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA A CURA DI ASTRAL SPA, PERTANTO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO E’INTERROTTO ...