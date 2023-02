Leggi su iodonna

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Non può mancare il momento comico al Festival di Sanremo. Ormai è tradizione inserirlo in scaletta. Stasera Amadeus non punta sul classico, su nomi come Checco Zalone o Virginia Raffaele. Si affida all’ironia cinica, politicamente scorretta e “diabolica” di Angelo Duro. Uno di quei comici che si è fatto da solo, che ha perseguito senza mai cedere di un centimetro alla comicità che sentiva più vicina. Leggi anche › La furia di Blanco a Sanremo: l’audio sparisce e lui devasta le rose “sacre” del Festival Anche nei momenti più difficili del mestiere Angelo ci ha sempre creduto. E stasera sbarca arriva a Sanremo, alla faccia «di tutti quelli che in questi anni hanno provato ad insegnarmi come si fa e a ostacolare il mio cammino», ha commentato il comico ...