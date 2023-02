Verbali Autovelox mobile | bisogna pagare se l’apparecchio non è segnalato?

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Si sa, sulle strade e soprattutto sulle autostrade è facile perdere di vista il limite di velocità, ma spesso questa distrazione può costarci cara. Sono sempre più le strade che vengono messe sotto l’occhio elettronico del controllo della velocità; altri percorsi invece vengono monitorati da posti di blocco allestiti dalla polizia locale con l’apposito rilevatore. Sempre più spesso accade di essere beccati in difetto, ma quali sono i casi in cui la multa si può contestare? Scopriamo tutto all’interno dell’articolo. Questa è la domanda che si fanno sicuramente molti automobilisti e alla quale cerchiamo di darvi una risposta. Iniziamo col dire che il Codice della Strada italiano impone di dare notizia agli automobilisti quando è in atto un controllo della velocità apponendo l’apposita segnaletica prima del rilevamento; quindi, quando si riscontra il mancato avviso è possibile ...