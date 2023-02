Venezia | imputati per camorra scarcerati per decorrenza termini Fuochi d’artificio vicino alla casa del principale imputato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Hanno tutto l’aspetto di un omaggio al boss queifatti esplodere a Eracleadi Luciano Donadio, ildel processo contro le infiltrazioni del Clan deilesi in Veneto. Poche ore dopo la scarcerazione per, decisa dal Tribunale che lo sta processando a tre anni dal rinvio a giudizio, lo spettacolo pirotecnico non poteva non attirare l’attenzione dei carabinieri, oltre che degli abitanti del centro balneare che si trova a poche decine di chilometri da. Donadio è infattiper associazione a delinquere di stampo mafioso e soltanto la prossima estate arriverà la sentenza del processo di primo grado. Il ...