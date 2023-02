"Surdiando il francese e leggendo instancabilmente autori francesi, aspiravo segretamente a diventare uno scrittore francese": lo scrittore peruviano premio Nobel, Mario, ha tenuto il suo discorso di ringraziamento all'Academie Francaise alla presenza dell'ex re spagnolo Juan Carlos., è entrato ufficialmente a far parte della prestigiosa istituzione ...... dal debutto nel 1986 con un libro d'arte di Magdalo Mussio fino alla pubblicazione di testi di autori premi Nobel come Anatole France e Mariopassando per i pensieri liberali di Antonio ...

Vargas Llosa: "Non mi pento di nulla" la Repubblica

Vargas Llosa entra a far parte della Academie Francaise - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Mario Vargas Llosa entra a far parte dell'Académie française - Libri Agenzia ANSA

Vargas Llosa entra a far parte della Academie Francaise Il Tempo

Vargas Llosa entra a far parte della Academie Francaise Tiscali Notizie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Mario Vargas Llosa è da oggi ufficialmente entrato a far parte della ristrettissima cerchia dei membri dell'Académie française. (ANSA) ...