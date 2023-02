Vanja Vlahovic | il nuovo talento dell’Atalanta | dalla Serbia con il gol nel sangue

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Bergamo. Se il mercato di gennaio per l’Atalanta sarà stato effettivamente stato “piatto come una suola”, citando il Gasp, ce lo dirà solo il tempo. Di certo non è stato un mercato di grandi nomi. All’ultimo giorno di mercato la Dea si è però assicurata due talenti dal Partizan Belgrado. Il terzino Relja Obric, classe 2006, è un prospetto su cui ragionare a lungo termine. L’attaccante, invece, può già essere un’aggiunta per un futuro più prossimo. Il suo arrivo ha scatenato i social soprattutto per la quasi omonimia con un altro, Dusan, pescatoFiorentina nel 2018 dallo stesso club e oggi star della Juventus. Il cognome, la provenienza, le origini e l’età dello sbarco in Serie A (18 anni) non sono l’unica cosa che il classe 2004 e il numero 9 bianconero hanno in comune. Ce n’è un’altra, ...