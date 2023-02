Vanessa Feltz sceglie lo stile Barbiecore

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 9 febbraio 2023)è stato uno degli stili di maggior tendenza nel 2022, e anche quest’anno sembra essere ancora sulla cresta dell’onda., durante un’ospitata al programma This Morning, mercoledì 8 febbraio ha dato una svolta alla sua immaginendo proprio questo look. La giornalista, infatti, si è presentata in televisione indossando un abito Kitri di