“Valutazione di Rafael Leao | quanto vale sul mercato il giovane del Milan?”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ilnaviga in un mare di dubbi mentre il tempo passa e non offre soluzioni sul rinnovo di: tra il rischio di perderlo e le dispute sulla clausola, i rossoneri si preparano a tutti gli scenari possibili… Una situazione in bilico, che sembra sospesa tra il cielo e il mare. La volontà deldi chiudere la praticaprima del Mondiale è stata più volte messa alla prova dalla distanza tra domanda e offerta. Come se una forza invisibile trattenesse la dirigenza rossonera, impedendole di raggiungere un accordo. Ogni volta che sembra che la disputa si avvicini a una soluzione, qualcosa la allontana di nuovo. È come se ilfosse intrappolato in una tempesta, con l’unica speranza che l’oceano dei negoziati possa un giorno offrire una sponda di salvezza. Ma al momento, tutto ciò che i ...