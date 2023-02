' Valore acqua' | solo 29% italiani beve quella di rubinetto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) - Nonostante il 96,3% deglidichiari di adottare sempre o talvolta comportamenti sostenibili, meno del 30% (29,5%) consuma con regolaritàdel, ma i giovani potrebbero invertire questa tendenza con un 60% di under 30 che giàsenza problemi l'degli erogatori pubblici. A delineare questo scenario è il Libro Bianco 2023 “per l'Italia”, giunto alla quarta edizione e realizzato dall'Osservatorio istituito dalla Communityper l'Italia creata nel 2019 da The European House - Ambrosetti per rappresentare la filiera estesa dell'in Italia, mettendo a sistema i contributi di tutti gli attori che vi operano: dai gestori della rete agli erogatori del ...