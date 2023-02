Valle Telesina | blitz antidroga | quattro arresti ed una custodia cautelare

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina i carabinieri di Cerreto Sannita e Telese Terme hanno compiuto una operazionetraendo in arresto cinque persone. Perdi loro sarà prevista la detenzione carceraria presso il carcere di Capodimonte a Benevento, dove verranno tradotti tra circa un’ora, visto che al momento sono tutti detenuti presso la stazione dei carabinieri di Cerreto Sannita. Mentre per una persona saranno previsti glidomiciliari. L’operazione dei militari è stata condotta su richiesta del Pubblico Ministero del Tribunale di Benevento Marilia Capitanio, accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari Maria Di Carlo. Agliin carcere andranno tre telesini: Vincenzo De Rosa 39 anni, Vincenzo Coppola, 40 anni e Salvatore Barbetta, 29 anni ed anche un residente a San ...