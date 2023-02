Lo ha rivelato un alto funzionario del Dipartimento di Stato, citato dalla Cnn. Il'era in grado di condurre operazioni di raccolta di informazioni sui segnali ' e aveva sorvolato 'più di ...Cina: 'Rifiutata telefonataper abbattimento del, sono irresponsabili' Pechino conferma di aver rifiutato una chiamata telefonica da parte del capo del Pentagono per via dell'...

Pallone spia cinese, gli Usa recuperano i resti in mare. Pechino: «Restituiteceli» Corriere della Sera

Usa: resti pallone-spia incoerenti con versione cinese. "Capace di raccogliere dati di intelligence" RaiNews

Usa: "Il pallone-spia cinese poteva raccogliere dati di intelligence, incoerente la versione di Pechino" TGCOM

Pallone spia cinese, Usa: "Equipaggiamento a bordo incoerente con versione Pechino" Adnkronos

Pallone-spia: Biden: nessun duro colpo ai rapporti Usa-Cina Agenzia ANSA

Cina: "Rifiutata telefonata Usa per l'abbattimento del pallone, sono irresponsabili" - Pechino conferma di aver rifiutato una chiamata telefonica da parte del capo del Pentagono per via ...Un pallone spia cinese è anche in Italia Secondo quanto trapela da parte di fonti diplomatiche, c'è anche il nostro Paese tra la quarantina di Stati con cui gli Usa hanno condiviso le informazioni ...