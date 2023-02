Usa | Biden fa lo scaricabarile sulle carte | “Colpa di chi ha impacchettato le mie cose” Rischia di giocarsi il secondo mandato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Joescarica ladei documenti classificati ritrovati nella sua residenza e in un suo ex ufficio su chi ha eseguito il trasloco del materiale quando era vicepresidente. “Quello che non è stato fatto bene è che quando hannoledei miei uffici per spostarle non hanno svolto il tipo di lavoro che avrebbe dovuto essere fatto”, ovvero “esaminare a fondo ogni pezzo di materiale informativo che c’è”, ha detto il presidentealla Pbs. Assume così sempre più i contorni di una commedia, tra scoperte, accuse, smentite e giustificazioni sorprendenti una vicenda giudiziaria che a due mesi dalla scoperta delle primepotrebbe condizionare non solo i prossimi due anni di governo ma addirittura ostacolare una ricandidatura del Presidente. A vagliare il caso sarà ...