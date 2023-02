Università e carovita | -100mila fuorisede | la soluzione è l’e-learning

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Studiare fuori dalla propria città d’origine, una realtà che interessa moltissimi giovani e non solo in Italia, sta diventando sempre più un privilegio per via del.Costi di vita troppo alti: diminuiscono iA seguito dei due anni di pandemia, le iscrizioni alle“convenzionali” sono diminuite del 3%: la causa di ciò è da ricercare nel forte aumento dei prezzi degli appartamenti in affitto in tutta Italia (+11%, con picchi fino a oltre 600 euro per una singola stanza), oltre che a quello degli abbonamenti per i mezzi pubblici e delle bollette.A risentire maggiormente di questa situazione sono stati e sono tutt’oggi proprio gli studenti, che non a caso stanno diminuendo: erano circa 500.000 nel 2021, in netto calo rispetto al 2018 (100.000 studenti in meno). Alle cause precedentemente ...