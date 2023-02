La riapertura del caso - Il nuovo caso aperto dalla procura di Trieste si basa sui risultati del podcast di Marco Maisano dal titolo 'Fantasma. Il caso' e dalla richiesta di due vittime, Francesca Girardi e Greta Momesso. Il gip Luigi Dainotti ha disposto per il 13 marzo l'incidente probatorio sul Dna ritrovato in peli e capelli che ..., il nome nuovo tra i sospettati Tra i nomi ce n'è uno completamente nuovo, un 61enne di Cagliari che vive a Gaiarine, in provincia di Treviso senza un lavoro fisso. I carabinieri del Nucleo ...

Unabomber, si riapre il caso: accertamenti genetici su 10 reperti | Spunta un nuovo indagato TGCOM

Unabomber, Trieste riapre l’inchiesta: 11 indagati. Oltre a Zornitta c’è anche un nuovo nome Corriere

Unabomber, si riapre il caso Caccia al Dna sui reperti: 11 indagati ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Unabomber, la Procura riapre l'indagine: tra gli indagati spunta un ... Fanpage.it

Unabomber, la reazione di Greta: «Felice delle novità, è già un primo risultato». Un brindisi con Francesca Corriere

GAIARINE (TREVISO) - «Io sono pulito, non c'entro». Si difende con frasi lapidarie Luigi Pilloni, 61enne di Gaiarine, il nuovo indagato dell'inchiesta Unabomber riaperta ...Chi non credeva alla riapertura del "cold case" Unabomber deve ricredersi. Non solo il Procuratore capo di Trieste (città che per ultima si è occupata del caso a suo tempo) Antonio De Nicolo e il sost ...