Una settimana dedicata ogni anno alle discipline Stem | la proposta di legge di FdI

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Una, nella quale realizzare attività di formazione e orientamento per spingere la diffusione delle materie tecnico-scientifiche in Italia. È l’obiettivo delladia prima firma Marta Schifone (Fdi) che è stata presentata oggi in una conferenza stampa alla Camera. Laindividuata è quella tra il 5 e l’11 febbraio di. Oltre alla prima firmataria Schifone, alla conferenza hpreso parte Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura; Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera; Augusta Montaruli, sottosegretario all’Università e alla Ricerca; Tommaso Foti, presidente del gruppo di FdI alla Camera; Nausicaa ...