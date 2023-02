Una minch*** A loro sta sul ca*** | Cassano | insulti contro la Juve

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tanto per cambiare, Antonioè entrato a gamba tesa sullantus, fresca di vittoria per 3-0 sul campo della Salernitana. Decisiva la doppietta di Vlahovic per rilanciare una classifica compromessa dal -15 e che potrebbe ulteriormente peggiorare da qui a fine campionato, sempre per vicende giudiziarie. Intanto però i bianconeri stanno provando a tenere botta sul campo, in attesa di scoprire il proprio destino in tribunale.la Salernitana l'ex calciatore barese ha visto solo una cosa di buono: “Vlahovic inizia a stare bene, ha fatto due gol, qualche spunto buono. Però questa partita non è per nulla credibile. Il presupposto è che laha meritato di vincere, ma gli altri per 90 minuti non hanno mai tirato mezza volta in porta. È stata una partita bruttissima, oscena: è terrificante, ...