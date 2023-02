Una maglia | una storia … l’Hellas Verona campione d’Italia ?

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Questa settimana è il turno di una delle più iconiche maglie degli anni Ottanta, quella delscudettato della stagione 1985-86.di una bellezza incredibile nella sua semplicità, testimonianza di un evento più unico che raro, vale a dire la vittoria dello scudetto da parte di una cosiddetta “provinciale”, cioè una squadra che non è espressione delle varie grandi città metropolitane italiane. Con i debiti paragoni,, vincitore del campionato italiano del 1984-85, fu precursore ed antesignano del Leicester di Claudio Ranieri che fece la stessa impresa 30 anni dopo nella stagione 2015-16 con la vittoria in Premier League. Laappartenente alla mia collezione è un modello simile a quello utilizzato la stagione precedente ma abbastanza raro in quanto utilizzato in poche occasioni e ...

Forse i ragazzi non si rendono conto il valore dellache indossano: quei colori che hanno ... Ma non dimentichiamoci che la dirigenza non ha comprato calciatori di un certo livello e dicerta ...In casa Juve il dubbio è su Rabiot , mentre Lukaku per l'Inter viaggia versoda titolare. IL CALENDARIO Milan - Torino, venerdì ore 20.45 Empoli - Spezia, sabato ore 15 Lecce - Roma, ...

La profezia-scudetto di Sanremo: ogni volta che Amadeus indossa una maglia, quella squadra vince Corriere della Sera

La famiglia di Vialli in visita dal Papa, regalata una maglia della Nazionale Tutto Juve

Una maglia del Napoli sul palco di Sanremo: giovane attore prende in giro Amadeus AreaNapoli.it

Lazio, una maglia speciale contro l'Atalanta: l'iniziativa del club La Lazio Siamo Noi

Sanremo, una maglia del Napoli per Amadeus: «Fa freddo a meno tredici» ilmattino.it

Lo storico conduttore del festival, tifoso dell'Inter, fa ben sperare i tifosi partenopei dopo aver portato fortuna ai bianconeri e ai rossoneri ...All'Ariston "pronostico" sullo scudetto: per due anni le maglie/sciarpe regalate al conduttore sono state quelle della squadra che ha vinto. E quest'anno