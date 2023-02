(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nel weekend dal 3 al 5 febbraio si è svolta l'Enduropale du Touquet Pas - de - Calais, storica manifestazione enduro che richiama ogni anno un grande numero di spettatori lungo la Côte d'Opale, in ...

L'accaduto è stato ripreso da un video diventato ben presto virale, in cui si vede la caduta improvvisa delche rimane pe...Popolare "ha spiegato molte volte la situazione sull'incidente in cui il dirigibile senza... E infatti l'esercito cineseuna fetta consistente del suo Pil nello spionaggio: almeno 210 ...

Un pilota investe un rivale prima del via: il video che indigna la Francia Motosprint.it

Enduro, un pilota investe un rivale prima del via - IL VIDEO - Video Motosprint.it

Sfreccia al posto di blocco rischiando di investire i carabinieri ... Cronache Maceratesi

Dakar, il camion salta la duna e investe lo spettatore italiano ... Open

VIDEO | La Regione Calabria investe oltre 1 milione nel progetto ... TgCal24.it

L'episodio è avvenuto prima del via dell'Enduropale du Touquet Pas-de-Calais: ecco cosa è successo Nel weekend dal 3 al 5 febbraio si è svolta l'Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, storica manifestaz ...Stiamo parlando dell’aria che investe il pilota nei diversi movimenti che la guida di una MotoGP impone. Gli aerodinamici stanno studiando come migliorare le prestazioni in funzione delle diverse ...