“Un piano fatto per fallire” | associazioni e opposizioni contro gli obiettivi ambientali del Regno Unito Troppo ambiziosi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ripristinare 500mila ettari di aree naturali per la fauna selvatica e permettere a ogni famiglia di avere uno spazio verde o una fonte d’acqua a meno di 15 minuti. Queste sono alcune delle misure nel nuovo ambiziosoper l’ambiente (Environmental improvement plan) approvato in Inghilterra a fine gennaio. Il governo punta mettere in pratica tutti i punti entro 11 mesi, per accelerare il percorso verso la sostenibilità e creare nuovi posti di lavoro.sti e forze politiche nutrono però ancora molto scetticismo, anche perché, secondo una recente analisi dell’Office for Environmental Protection, l’organismo di vigilanza istituito ai sensi della legge sull’ambiente, Rishi Sunak è indietro o in stallo su quasi tutti gliereditati dai governi precedenti. Gli...

Dopo l'asse energetico con l'Algeria e lo sforzonella direzione dei Balcani con la ... ha rilanciato quel 'Mattei per l'Africa' che intenderebbe porre in atto per (sono sue parole) '...In Lombardia abbiamo costruito un programma concreto e lo abbiamocon la disponibilità del Pd.Gli inceneritori non sono più in linea con la tassonomia europea e comportano un salasso sul...

“Un piano fatto per fallire”: associazioni e opposizioni contro gli obiettivi ambientali del… Il Fatto Quotidiano

Fatto: Il piano economico di Biden: consegna per il Wisconsi... ESGDATA

Sanremo 2023, Aka 7even a FqMagazine: “Morandi il migliore, il monologo della Ferragni genuino Il Fatto Quotidiano

Wall Street giù. Non funzionano i nuovi prodotti Google - V&A Verità e Affari

Fatto: Il piano economico di Biden sta funzionando ESGDATA

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...L’Italia è tornata protagonista dello scacchiere internazionale. Giorgia Meloni negli ultimi dieci giorni ha piazzato bandierine in Germa ...