Un giorno da Toro

1921: A Vercelli nasce Eusebio Castigliano. Eusebio, come il santo che protegge la città, anche se di santo quando entra in campo lui ha pochino. Pare quasi far suo il motto del suo concittadino Guido Ara: "Il calcio non è roba per signorine". Castigliano le dà e le prende e con il Torino vince quattro scudetti consecutivi, in una carriera impreziosita da sette presenze in Nazionale. Anche per lui la vita viene stroncata dal tragico incidente di Superga.