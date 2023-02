Umbra Acque | in arrivo le bollette di dicembre e gennaio Risolto il disguido tecnico

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il bollettino può essere scaricato anche online dal sito www..com. L azienda: 'Nulli i solleciti, non ci sarà la mora'

Il bollettino può essere scaricato anche online dal sito www.umbraacque.com. L azienda: 'Nulli i solleciti, non ci sarà la mora'Poste italiane sta recapitando a molti utenti del servizio idrico le bollette diemesse nei mesi di dicembre e gennaio. Lo ha reso noto l'azienda che gestisce il servizio indico scusandosi "per il disservizio".ha spiegato in una nota la bolletta può essere ...

Perugia, 9 febbraio 2023 - Risolti i problemi tecnici legati ai propri sistemi informatici, Poste italiane sta recapitando in questi giorni a molti utenti del servizio idrico le bollette di Umbra Acque emesse nei mesi di dicembre e gennaio. Lo ha reso noto la società che gestisce il servizio idrico ...