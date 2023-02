Ultime Notizie – Sanremo 2023 | terza serata al via

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 9 febbraio 2023)del Festival dial via. Con Amadeus e Gianni Morandi ci sarà la campionessa di pallavolo Paola Egonu a presentare i 28 artisti, di cui abbiamo ascoltato le canzoni in gara sia nella prima che nella seconda. Brani che saranno votati per il 50% dalla giuria demoscopica e per l’altro 50% dal televoto. Questa sera il Festival diricorderà Burt Bacharach. Durante laAmadeus lo ricorderà mentre all’Ariston risuoneranno le note di ‘I say a little prayer’. La consegna del premio alla carriera a Peppino di Capri, prevista per stasera, è stata, invece, spostata alla quartadel Festival di. Sarà ladei Maneskin che riceveranno il Premio della Città di. ...