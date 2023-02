Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Fedez e il rap ‘politico’ | “Mia responsabilità”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “Voglio assumermi le pienedi ciò che ho fatto, il testo della canzone non era stato enunciato allo staff della Rai qui presente”.si esprime così dopo la performance sulla nave Costa Smeralda nella seconda serata del Festival di. Il cantante propone un rap con ‘note’ di cronaca – compare anche Matteo Messina Denaro – e politiche, con riferimenti al “viceministro vestito da Hitler” e alla ministra della Famiglia, Eugenia Roccella (“Purtroppo l’aborto è un diritto, sì ma non l’ho detto io l’ha detto un ministro”). “A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti”, canta, prima di dedicare una parte del brano a Gianluca Valli. “Ho avuto il cancro, come un vero duro sono andato in tele ho pianto… Il ricordo di gianluca ...